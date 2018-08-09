Как поживает батарея в вашем iPhone? Давайте сравним 

Давайте сравнимАккумуляторы в айфонах не вечные. Сколько осталось жить вашей?
Каждый владелец айфона с iOS 11 и 12 может узнать состояние батареи прямо в меню. Нам пришла идея собрать эти данные и попробовать найти в них что-то интересное.
Предлагаю сделать это прямо сейчас и поделиться цифрой в комментах.
Получится интересная статистика, имхо.
Где это посмотреть и что значат проценты?
Не спутайте состояние здоровья и просто заряд аккумулятора, это разные вещи.
Где смотреть состояние аккумулятора iPhone: открываем Настройки -> Аккумулятор -> Состояние аккумулятора (бета).
Видите число в процентах? Оно нам и интересно.
Навскидку, значения до 87% незаметны, до 75% проявляются снижением работы на час-два, а вот ниже уже появляются заметные проблемы. Например, отключения на холоде.
При снижении состояния здоровья аккумулятора ниже 80% iOS начнет ограничивать производительность iPhone, чтобы продлить время работы. Об этом факте можно прочитать в том же меню, пункт «Пиковая производительность».
Собираем статистику прямо в комментариях. Подключайтесь
В комментариях к этой статье оставьте строчку такого формата: модель, дата покупки, процент здоровья батареи. Если айфонов несколько, то можно дать несколько строк вначале.
Вот мой пример:
iPhone X, 9 ноября 2017 года, 96%.
Важно: если меняли аккумулятор, то ставьте дату не покупки, а завершения ремонта.
После строчки можно писать что угодно: меняли ли батарею, были ли проблемы, довольны ли автономной работой своего айфона и тому подобное.
Если не помните, когда покупали iPhone, укажите дату первичной активации. Найти её можно на сайте проверки серийного номера Apple.
Серийник же есть в Настройках -> Основные -> Об этом устройстве.
Ваши комментарии ниже мы проанализируем в течение августа и выведем из них закономерности, если такие будут.
Поехали!