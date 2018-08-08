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Стала известна цена Samsung Galaxy Note9
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Стала известна цена Samsung Galaxy Note9 

iPhones.ru 8 августа 2018
Фото: iPhones.ru
Стала известна цена Samsung Galaxy Note9Еще за неделю до анонса о Galaxy Note9 было известно практически все. Дизайн устройства раскрыл канадский сайт Samsung, а потом девайс дошел и до российских магазинов.
Характеристики флагмана такие:
А теперь поговорим о цене.
“Next Big Thing” от Samsung в топовой комплектации обойдется в $1 180. Речь о модели с флеш-памятью 512 ГБ. Модель попроще (128 ГБ памяти) потянет уже на $980. Данные взяты с официального сайта Samsung (Вьетнам) и конвертированы с местной валюты донгов.
Учитывая, что ценник в России формируется от стоимости гаджетов в Европе + налоги, Galaxy Note9 легко может стоит около 70 и 90 тысяч соответственно.
Иначе, видимо, быть не могло. Новый стилус S Pen, поддержка DeX без дополнительных док-станций (переходник USB-C —> HDMI для подключения монитора придется покупать отдельно), две камеры и флагманский процессор не могли стоит дешевле.
Все, что мы еще не знаем о девайсе, сможем узнать завтра, 9 августа, на официальной презентации Samsung.
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