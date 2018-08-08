Стала известна цена Samsung Galaxy Note9

Стала известна цена Samsung Galaxy Note9Еще за неделю до анонса о Galaxy Note9 было известно практически все. Дизайн устройства раскрыл канадский сайт Samsung, а потом девайс дошел и до российских магазинов.

Характеристики флагмана такие:

А теперь поговорим о цене.

“Next Big Thing” от Samsung в топовой комплектации обойдется в $1 180. Речь о модели с флеш-памятью 512 ГБ. Модель попроще (128 ГБ памяти) потянет уже на $980. Данные взяты с официального сайта Samsung ( Вьетнам ) и конвертированы с местной валюты донгов.

Учитывая, что ценник в России формируется от стоимости гаджетов в Европе + налоги, Galaxy Note9 легко может стоит около 70 и 90 тысяч соответственно.

Иначе, видимо, быть не могло. Новый стилус S Pen, поддержка DeX без дополнительных док-станций (переходник USB-C —> HDMI для подключения монитора придется покупать отдельно), две камеры и флагманский процессор не могли стоит дешевле.

Все, что мы еще не знаем о девайсе, сможем узнать завтра, 9 августа, на официальной презентации Samsung.