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Samsung представила умную колонку Galaxy Home с обновленным Bixby
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Samsung представила умную колонку Galaxy Home с обновленным Bixby 

Android Insider 7 часов назад
Фото: Android Insider
На презентации Unpacked 2018 зашла речь о Bixby и новой колонке Galaxy Home, которая составит конкуренцию Google Home и Apple HomePod.
Умный помощник Bixby был создан с целью помочь пользователям в работе. На презентации была представлена демо-версия обновленного Bixby: «Я хочу пойти на концерт в Бруклине в День труда». В ответ Ассистент предложил несколько концертов.
Кроме того, Bixby поняла контекст, спросила «А что насчет выходных в октябре?» и представила список концертов в октябре.
Bixby теперь похож на настоящего человека. Ассистент знает, что владелец устройства любит французскую кухню, поэтому при попытке зарезервировать столик Bixby будет искать именно рестораны с французской едой. В Bixby также появился некий аналог Google Duplex, но без звонка.
С помощью Bixby теперь можно просматривать путь до ресторана через различные картографические сервисы без непосредственной установки их приложений на устройство. С помощью Bixby можно даже вызвать такси Uber без установки приложения Uber. Стоит также отметить, что Google Assistant всё еще будет доступен владельцам Note 9.
Samsung вместе с обновленным Bixby представила умную колонку Galaxy Home. На презентации использовался звук именно с колонок Galaxy Home, их было 160 штук. Колонка имеет сабвуфер, который передает глубокое звучание.
Колонка способна распознавать положение человека и направлять звук именно в его сторону. Данная функция активируется командой «Bixby, звуковое сопровождение». В колонку встроено 8 микрофонов, поэтому проблем с распознаванием речи быть не должно.
Подробнее о Galaxy Home расскажут на Samsung Developer Conference.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
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