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Samsung анонсировала смарт-колонку Galaxy Home
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Samsung анонсировала смарт-колонку Galaxy Home 

Ferra.ru 4 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Одновременно с флагманским смартфоном Galaxy Note 9 и смарт-часами Galaxy Watch, компания Samsung анонсировала собственную смарт-колонку Galaxy Home. Она выполнена в довольно странном форм-факторе, напоминая то ли казан на трёх ножках, то ли гриль, то ли вазу из «Прометея».
Смарт-колонка интегрирована с голосовым помощником Bixby и оснащается восемью дальнобойными микрофонами, чтобы без проблем распознавать голосовые команды в пределах комнаты.
Производитель обещает мощный и глубокий звук. На пресс-мероприятии Samsung продемонстрировала работу гаджета, запустив приветствие на установке из 160 объединённых в одну систему колонок Galaxy Home.
Пока Samsung не раскрыла особых подробностей о смарт-колонке. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены. Дополнительная информация должна появиться на конференции для разработчиков Samsung Developers Conference через пару месяцев.
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