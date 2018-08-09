Это Galaxy Home. Смарт-колонка от Samsung

Это Galaxy Home. Смарт-колонка от SamsungАаааа, кто-нибудь, остановите Samsung. Они не перестают показывать новые устройства.

Теперь компания анонсировала конкурента HomePod — «умную» колонку Galaxy Home.

Главная фишка, разумеется, заключается во встроенном голосовом помощнике Bixby. Он может управлять смарт-девайсами прямо у вас дома.

Но это далеко не всё. Гаджет отлично распознаёт голос даже на большом расстоянии.

Переключение воспроизведения происходит на лету между колонкой, смартфоном и другой колонкой. Для этого достаточно лишь коснуться одной клавиши.

Основной акцент Samsung сделала на качестве звучания. В компании отмечают 8 микрофонов, объемный звук и мощный сабвуфер.

Скоро можно будет управлять Spotify с помощью Bixby. Учись, Apple , и не делай один упор на Apple Music.

Увы, но сейчас корейцы решили не рсскрывать всех карт. Более подробно о Galaxy Home будет рассказано в ходе Samsung Developer Conference.