Ещё
Это Galaxy Home. Смарт-колонка от Samsung
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Это Galaxy Home. Смарт-колонка от Samsung 

iPhones.ru 7 часов назад
Фото: iPhones.ru
Это Galaxy Home. Смарт-колонка от SamsungАаааа, кто-нибудь, остановите Samsung. Они не перестают показывать новые устройства.
Теперь компания анонсировала конкурента HomePod — «умную» колонку Galaxy Home.
Главная фишка, разумеется, заключается во встроенном голосовом помощнике Bixby. Он может управлять смарт-девайсами прямо у вас дома.
Но это далеко не всё. Гаджет отлично распознаёт голос даже на большом расстоянии.
Переключение воспроизведения происходит на лету между колонкой, смартфоном и другой колонкой. Для этого достаточно лишь коснуться одной клавиши.
Основной акцент Samsung сделала на качестве звучания. В компании отмечают 8 микрофонов, объемный звук и мощный сабвуфер.
Скоро можно будет управлять Spotify с помощью Bixby. Учись, Apple, и не делай один упор на Apple Music.
Увы, но сейчас корейцы решили не рсскрывать всех карт. Более подробно о Galaxy Home будет рассказано в ходе Samsung Developer Conference.
iPhones.ru: последние новости
Вышла iOS 12 beta 6 для разработчиков Обзор новейшего планшета Samsung Galaxy Tab S4. iPad напрягся Зачем Apple TV 3 нужна в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть россиян оставят без ОМС11
«Полное безобразие»10
Умер Дмитрий Брусникин135
Российский «Тор» вписался в ПВО НАТО
Фрегат РФ два часа держал на прицеле подлодку США6
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
08:06
Россия упрекнула США и пообещала санкции
Политика США
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
21:29
Создание электромагнитной пушки подтвердили в Японии
Оружие Армия
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы Пожары
00:10
Сворачивание хромосом воспроизвели в деталях
Наука Наука и техника
00:42
На Украине обозлились из-за бегства артистов в Россию
Украина Шоу-бизнес
00:07
Meizu презентовала новые флагманские смартфоны
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение