Это Galaxy Home. Смарт-колонка от Samsung 

Это Galaxy Home. Смарт-колонка от SamsungАаааа, кто-нибудь, остановите Samsung. Они не перестают показывать новые устройства.
Теперь компания анонсировала конкурента HomePod — «умную» колонку Galaxy Home.
Главная фишка, разумеется, заключается во встроенном голосовом помощнике Bixby. Он может управлять смарт-девайсами прямо у вас дома.
Но это далеко не всё. Гаджет отлично распознаёт голос даже на большом расстоянии.
Переключение воспроизведения происходит на лету между колонкой, смартфоном и другой колонкой. Для этого достаточно лишь коснуться одной клавиши.
Основной акцент Samsung сделала на качестве звучания. В компании отмечают 8 микрофонов, объемный звук и мощный сабвуфер.
Скоро можно будет управлять Spotify с помощью Bixby. Учись, Apple, и не делай один упор на Apple Music.
Увы, но сейчас корейцы решили не рсскрывать всех карт. Более подробно о Galaxy Home будет рассказано в ходе Samsung Developer Conference.