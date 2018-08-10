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Samsung выходит на рынок «умных» колонок
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Samsung выходит на рынок «умных» колонок 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Помимо флагманского планшетофона Galaxy Note9 и "умных" часов Galaxy Watch, на конференции Samsung состоялась презентация Galaxy Home — первая попытка корейцев выйти на рынок смарт-колонок. Как заявили представители компании, новинка обладает поддержкой голосового помощника Bixby и сочетает в себе "потрясающий звук и элегантный дизайн".
Выглядит Galaxy Home как ваза на трех толстых металлических ножках, обтянутая мягкой тканью. Из-за этого, судя по изображениям, массивное устройство вряд ли будет эстетично смотреться на столе, но может найти себе место где-нибудь в углу комнаты. На плоской верхушке находятся кнопки для пропуска треков и управления громкостью звука.
На презентации представители Samsung заявили, что новинка обладает шестью встроенными динамиками и сабвуфером. Есть также восемь микрофонов дальнего действия, улавливающих голосовые команды человека из любой точки помещения. Активировав помощника фразой Hi, Bixby ("Привет, Bixby"), пользователь может попросить его включить музыку или выполнить ряд других поручений — команды почти те же, что и на других Galaxy-устройствах.
На дополнительную информацию о Galaxy Home компания оказалась скупа. Неясно, в частности, когда выйдет "умная" колонка и сколько она будет стоить. Больше деталей Samsung пообещала раскрыть на конференции для разработчиков, которая состоится в начале ноябре.
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