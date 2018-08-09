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Samsung представила умные наручные часы Galaxy Watch
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Samsung представила умные наручные часы Galaxy Watch 

ТАСС 7 часов назад
Фото: 3Dnews.ru
НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация Samsung представила в четверг новые умные наручные часы Galaxy Watch, которые водонепроницаемы и работают несколько дней подряд без зарядки. Об этом сообщила представитель руководства Samsung Элина Вивес во время презентации, трансляция которой из Нью-Йорка ведется на сайте компании.
К новинке прилагается беспроводная зарядка, рассчитанная на два устройства.
Для использования Galaxy Watch не обязательно иметь при себе смартфон. Для обеспечения его автономной эксплуатации во время пробежки, занятий спортом или длительных прогулок Samsung подписывает соглашения с более 30 операторами сотовой связи в 15 странах мира. Часы оснащены приложениями, позволяющими следить за качеством сна, рабочим распорядком дня и даже пользоваться услугами персонального электронного тренера.
Samsung — один из крупнейших производителей электроники и конкурент Apple на рынке мобильных устройств. Штаб-квартира корпорации расположена в городе Сувон (Южная Корея). Ее название переводится на русский язык как «три звезды», под которыми, по мнению некоторых экспертов, подразумевались трое сыновей основателя компании Ли Бён Чхоля (1910-1987).
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