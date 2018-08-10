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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch представлены официально
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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch представлены официально 

Ferra.ru 5 часов назад
Фото: Android Insider
Компания Samsung Electronics представила свои новые смарт-часы Galaxy Watch. Они приходят на смену линейки Galaxy Gear и обладают прочностью военного уровня.
В новой модели сохранился круглый вращающийся безель и режим Always On Display (всегда включенный дисплей). Впервые Samsung Galaxy Watch могут имитировать звук классических механических часов — тикать или каждый час оповещать пользователя сигналом. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass DX+. Также водонепроницаемость достигает 5 атм, защита от влаги и пыли по стандарту IP68, прочность соотвествует военному стандарту MIL-STD-810G.
С Samsung Galaxy Watch пользователи могут вести ежедневный трекинг здоровья, уровня стресса, качества сна и многое другое. Трекер автоматически определит, когда пользователь испытывает стресс, и предложит сделать ряд упражнений для стабилизации этого состояния. Трекер сна отслеживает все стадии отдыха человека, включая фазу быстрого сна, помогает наладить сон и подсказывает, сколько нужно отдыхать, чтобы продуктивно работать днем.
В фитнес-трекер устройства добавлено 21 новое упражнение для занятий в зале и 39 тренировок. Имеется встроенный калькулятор калорий с набором рекомендаций по сбалансированному меню.
Часы предлагаются в двух размерах — 46 мм с диагональю дисплея 1,3 дюйма и аккумулятором на 472 мАч, а также 42 мм с диагональю 1,2 дюйма и 270 мАч. Часы оснащаются круглым Super AMOLED-экраном с разрешением 360 x 360 пикселей, двухъядерным процессором Exynos 9110 с частотой 1,15 ГГц и работают на операционной системе Tizen 4.0. Версия с поддержкой LTE получила 1,5 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, а с поддержкой Bluetooth — 768 МБ и 4 ГБ.
Из датчиков имеются акселерометр, гироскоп, барометр, датчик пульса, датчик освещенности. Поддерживается беспроводная зарядка по стандарту WPС.
Samsung Galaxy Watch 46 мм в цвете «серебристая сталь» предлагается за 350 долларов, а Galaxy Watch 42 мм в черном или розово-золотистом — 330 долларов. Продажи наччнутся 24 августа.
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