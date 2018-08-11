Samsung представила новые смарт-часы и «умную» колонку

Нью-Йорк, 9 августа на мероприятии в Бруклине США , Samsung официально презентовала Galaxy Note9. Однако южнокорейская компания не ограничилась анонсом смартфона — она также представила новые смарт-часы Google Watch и «умную» колонку Galaxy Home.

Google Watch оснащены процессором Exynos 9110 и работают под управлением операционной систем Tizen 4.0. Они выйдут в нескольких версиях, различающихся по размерам (часы будут доступны в корпусе размером 42 миллиметра или 46 мм) и наличию поддержки LTE. Устройство оборудовано экраном Super AMOLED (имеется режим всегда включенного дисплея — Always On) с разрешением 360 на 360 пикселей, имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, оснащено датчиком сердцебиения.

46-миллиметровая модель оборудована аккумулятором емкостью 472 мАч, 42-миллиметровая — аккумулятором емкостью 270 мАч. Первая будет доступна в цвете «серебристая сталь» и стоит 350 долларов, вторая будет поставляться в черном и розово-золотистом цветовых вариантах по цене 330 долларов. Продажи Galaxy Watch стартуют 24 августа.

Galaxy Home — это первая смарт-колонка Samsung. Известно, что она будет работать вместе с виртуальным помощником Bixby, однако какие-либо техническаие подробности новинки компания пока не раскрыла. То же касается и даты выхода устройства — Samsung сообщит ее позже.