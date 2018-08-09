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Samsung представила крутые часы Galaxy Watch, измеряющие стресс и работающие 80 часов
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Samsung представила крутые часы Galaxy Watch, измеряющие стресс и работающие 80 часов 

iPhones.ru 7 часов назад
Фото: iPhones.ru
Samsung представила крутые часы Galaxy Watch, измеряющие стресс и работающие 80 часовКорейцы не стали размениваться любезностями и стремительно анонсировали вместе с Note9 новые смарт-часы Galaxy Watch. Это новое устройство компании, разработанное для активного образа жизни. Оно оснащено AMOLED-дисплеем и емким аккумулятором. Говорят, что его хватит на 80 часов автономной работы.
Часы способны проверять и устанавливать напоминания, просматривать прогноз погоды, отслеживать выполнение задач. С помощью часов вы сможете следить за состоянием здоровья и уровнем стресса. Это достигается с помощью специального встроенного трекера. Гаджет также помогает отслеживать качество сна: отслеживает стадии отдыха человека, помогает наладить сон и подсказывает, сколько необходимо отдыхать для более продуктивной работы.
В Galaxy Watch добавлено 21 новое упражнение для занятий в зале и 39 тренировок. Есть встроенный калькулятор калорий с набором индивидуальных рекомендаций под каждого человека. Следить за питанием можно с помощью приложения Камера Bixby. Каждый приём пищи автоматически записывается в приложение Samsung. Здоровье. Система сама считает потребляемые вами калории. Технические характеристики Samsung Galaxy Watch:
Есть две версии смарт-часов — с экраном 30мм и 33мм. 30мм: — разрешение 360х360 пикселей
— аккумулятор на 472 мАч  — сменный ремешок толщиной 22мм (цвета: чёрный оникс, темно-синий, базальтовый) 33мм: — разрешение 360х360 пикселей
— аккумулятор на 270 мАч  — сменный ремешок толщиной 20мм (цвета: чёрный оникс, серо-лунный, терракотово-красный, лимонный, пурпурный, розово-бежевый, серый, натуральный коричневый) Указанное ниже одинаково для всех версий Galaxy Watch: • двухъядерный процессор Exynos 9110 с частотой 1,15 ГГц  • оперативная память в 1,5 ГБ  • встроенная память в 4 ГБ  • датчики и подключения: акселерометр, гироскоп, барометр, датчик пульса, датчик освещенности, 3G/LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Gi b/g/n, NFC, A-GPS/ГЛОНАСС
• водонепроницаемость: 5 АТМ  • зашита по стандарта IP68, военный стандарт MIL-STD-810G Увы, но ни о цене, ни о дате старта продаж пока компания ничего не рассказала. Будем держать вас в курсе событий.
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