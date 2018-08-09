Samsung официально представила Galaxy Note 9 с новым пером S Pen

Сегодня, в ходе мероприятия Unpacked 2018, Samsung представила фаблет Galaxy Note 9. Смартфон получился ровно таким, каким мы его ждали. Но это отнюдь не значит, что он не достоин вашего внимания.

Дизайн линейки Galaxy Note не претерпел кардинальных изменений с прошлого года. На первый взгляд, «девятка» практически на 100% копирует Note 8, лишая неосведомленного потребителя шанса достоверно определить поколение смартфона даже при прямом сравнении.

Чем Galaxy Note 9 отличается от Note 8 На деле отличия все же есть. Например, новинка имеет дисплей с диагональю 6,4 дюйма против 6,3 у предшественника. Примечательно, что это почти не отразилось на габаритах смартфона. Даже возросшая емкость аккумулятора, которая у Galaxy Note 9 равна 4000 мАч, не оказала негативного влияния на толщину корпуса.

Сзади отличий даже больше. Во-первых, Samsung зачем-то закрасила область вокруг объективов основной камеры в цвет корпуса. Получился такой себе привет из середины нулевых годов. А, во-вторых, сканер отпечатков пальцев переехал под камеру. Аналогичным образом производитель разместил дактилоскопический сенсор на корпусе Galaxy S9. Владельцы говорят, что стало удобнее.

Дисплей Samsung Galaxy Note 9 выполнен по технологии SuperAMOLED и имеет разрешение Quad HD+. Благодаря более тонкому стеклу, прикрывающему матрицу, изображение будет выглядеть более четким и насыщенным. Впрочем, обвинить Galaxy Note 8 в блеклой картинке тоже было нельзя, поэтому сочтем это за данность.

Камера Galaxy Note 9 Основная камера смартфона имеет разрешение 12 Мп для каждого модуля с переменным показателем апертуры от f/1.5 до f/2.4 и углом обзора 45 градусов. Также стоит отметить поддержку оптической стабилизации изображения, оптического же зума без потери качества, а также портретный режим с возможностью настройки фокуса на уже готовом снимке и съемкe slo-mo при 960 к/с.

Galaxy Note 9 — характеристики

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 845 (Exynos 9820 для стран Европы и России ) и 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 128 и 512 ГБ в зависимости от модификации с возможностью расширения картами MicroSD до 512 ГБ включительно. А вот Android 9.0 Pie не завезли. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo. О сроках обновления до актуальной версии ОС будет сообщено дополнительно.

Galaxy Note 9 — S Pen Важной особенностью Galaxy Note 9, выгодно отличающей его от Galaxy Note 8, является усовершенствованное перо S Pen. Теперь оно распознает до 4096 нажатий, связывается со смартфоном по протоколу Bluetooth и может выступать в роли внешнего инструмента управления, например, для спуска затвора камеры или выстрелов в играх. Дабы подчеркнуть, что стилус теперь не просто стилус, производитель окрасил его в цвет, отличный от основного оттенка корпуса.

Как скачать Fortnite для Android

Слухи о том, что Fortnite Mobile будет эксклюзивом Galaxy Note 9, оправдались. Игра будет доступна для загрузки из каталога Galaxy Apps, а все владельцы новинки получат уникальные внутриигровые бонусы.

Galaxy Note 9 — цена в России

Стоимость Galaxy Note 9 в отечественной рознице останется на уровне Galaxy Note 8. За базовую версию «девятки» с вас попросят те же 69 990 рублей, тогда как максимальную оценят в 89 990 рублей. Важно понимать при этом, что теперь в базе потребителю предлагается не 64, а 128 ГБ, а в топе не 256, а 512 ГБ.