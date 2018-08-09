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Apple предложила заменить паспорта айфонами
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Apple предложила заменить паспорта айфонами 

Авторадио 56 минут назад
В скором будущем с помощью айфонов можно будет не только платить, но и подтверждать свою личность. Apple зарегистрировала защищённую технологию передачи данных с помощью iPhone. Данные будут с помощью специальных технологий. Благодаря беспроводному протоколу можно будет, например, загрузить в айфон не только данные о банковских картах, но и паспорт, водительское удостоверение, пропуск на работу и прочее. Безопасность данных обеспечивает специальный защитный протокол и биометрический или дактилоскопический сенсоры на смартфоне.
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