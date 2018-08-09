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Утечка: Motorola может возродить док-станцию Lapdock
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Утечка: Motorola может возродить док-станцию Lapdock 

Игромания.ру 7 часов назад
Фото: Игромания.ру
Эксперименты со «скрещиванием» смартфонов и настольных ПК или ноутбуков идут уже не первый год. В 2011 компания Motorola попыталась создать такой гибрид в виде док-станции Lapdock. Однако идея была слишком новаторской на тот момент — ОС Android ещё не оптимизировали для нормальной работы. Теперь же, судя по всему, ожидается новая итерация.
Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал в твиттере скриншот интерфейса, якобы относяшийся к новинке. По его словам, он может быть связан с устройствов Moto ModBook и, как предполагается, будет выступать модулем для смартфонов линейки Moto Z. При этом речь идёт именно о возрождении Lapdock, а не об аналоге Samsung DeX. То есть если новинку выпустят, то в форм-факторе ноутбука или планшета, а не подставки.
Справедливости ради отметим, что проект может быть отменён или же перенесён на неопределённый срок. В пользу этого говорит то, что ранее Lenovo обещала сохранять совместимость модулей на протяжении жизни трёх поколений смартфонов Moto Z. Возможно, док-станция появится в будущем году, когда производитель изменит концепцию модулей или откажется от них полностью.
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