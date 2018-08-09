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Дрон AirSelfie2 подешевел и получил более современную камеру
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Дрон AirSelfie2 подешевел и получил более современную камеру 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Компания AirSelfie представила второе поколение своего одноименного квадрокоптера, получившее название AirSelfie2. Дрон создан для получения селфи в виде фото и видео, и он стал не только лучше, но и значительно дешевле предшественника.
Оригинальный коптер AirSelfie первого поколения может летать всего 3 минуты на одном заряде на расстоянии до 15 метров от владельца. В него встроили 5-мегапиксельную камеру и 4 Гб собственной памяти, плюс он пишет видео в старом формате HD и стоит целых 250 долларов США. Новый AirSelfie2 оказался лучше по всем фронтам: во-первых, камера в нем уже 12-мегапиксельная, во-вторых, ролики он пишет в разрешении Full HD.
Кроме того, у него есть 16 Гб ROM, батарея на 5 минут полетов и дальность прием сигнала 20 метров. В качестве вишенки на торте производитель снизил его стоимость, и теперь коптер оценивается всего лишь в $200 при заказе из США. Старт продаж уже состоялся, и на данный момент дрон можно купить в Amazon или Best Buy. AirSelfie2, еще раз подчеркнем, создавался только лишь для получения селфи — он не умеет летать на большие расстояния, подолгу находиться в воздухе, огибать препятствия или развивать высокую скорость. Управление дроном осуществляется со смартфона.
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