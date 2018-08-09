Дрон AirSelfie2 подешевел и получил более современную камеру

Компания AirSelfie представила второе поколение своего одноименного квадрокоптера, получившее название AirSelfie2. Дрон создан для получения селфи в виде фото и видео, и он стал не только лучше, но и значительно дешевле предшественника.

Оригинальный коптер AirSelfie первого поколения может летать всего 3 минуты на одном заряде на расстоянии до 15 метров от владельца. В него встроили 5-мегапиксельную камеру и 4 Гб собственной памяти, плюс он пишет видео в старом формате HD и стоит целых 250 долларов США. Новый AirSelfie2 оказался лучше по всем фронтам: во-первых, камера в нем уже 12-мегапиксельная, во-вторых, ролики он пишет в разрешении Full HD.