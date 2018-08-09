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Xiaomi представила новый суббренд Poco
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Xiaomi представила новый суббренд Poco 

News.ru 1 час назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Компания Xiaomi подтвердила появление нового суббренда под названием Poco или Pocophone. Первое будет использоваться только для Индия, а второе — для мирового рынка.
Первым устройством, которое станет частью суббренда, станет Xiaomi Pocophone F1. Управляющий директор Xiaomi India Ману Кумар Джейн намекнул, что аппарат выйдет не только в Европе, но в Индии.
Как сообщалось ранее, Xiaomi Pocophone F1 получит чип Snapdragon 845, «монобровь», 6-дюймовый дисплей, а также 6 Гб оперативной и 64 или 128 Гб встроенной памяти. Смартфон оснастят двойной вертикальной основной камерой на 12 и 5 Мп, селфи-камерой на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели и батареей 4000 мАч. Устройство будет работать на Android 8.1.
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