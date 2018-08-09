Xiaomi представила новый суббренд Poco

Компания Xiaomi подтвердила появление нового суббренда под названием Poco или Pocophone. Первое будет использоваться только для Индия , а второе — для мирового рынка.

Первым устройством, которое станет частью суббренда, станет Xiaomi Pocophone F1. Управляющий директор Xiaomi India Ману Кумар Джейн намекнул, что аппарат выйдет не только в Европе, но в Индии.

Как сообщалось ранее, Xiaomi Pocophone F1 получит чип Snapdragon 845, «монобровь», 6-дюймовый дисплей, а также 6 Гб оперативной и 64 или 128 Гб встроенной памяти. Смартфон оснастят двойной вертикальной основной камерой на 12 и 5 Мп, селфи-камерой на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели и батареей 4000 мАч. Устройство будет работать на Android 8.1.