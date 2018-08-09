Видео с тремя новинками Apple попало в Сеть

Прототипы будущих iPhone 2018 года показали в ролике на YouTube. Выхода новеньких смартфонов ожидают в сентябре. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

Три модели телефонов Apple с характерными вырезами в передней части экрана будут оснащены экранами 5,8 дюйма, 6,1 дюйма и 6,5 дюйма. Одинарной основной камерой оборудуют лишь модель с 6,1-дюймовым экраном, которую ранее прозвали Iphone 9. Однако создатели заявили, что эта версия будет называться просто iPhone 2018.

Предполагается, что флагманскую модель назовут iPhone XS Plus, а версию с маленьким экраном — iPhone XS.