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Видео с тремя новинками Apple попало в Сеть
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Видео с тремя новинками Apple попало в Сеть 

360tv.ru 2 часа назад
Прототипы будущих iPhone 2018 года показали в ролике на YouTube. Выхода новеньких смартфонов ожидают в сентябре. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Три модели телефонов Apple с характерными вырезами в передней части экрана будут оснащены экранами 5,8 дюйма, 6,1 дюйма и 6,5 дюйма. Одинарной основной камерой оборудуют лишь модель с 6,1-дюймовым экраном, которую ранее прозвали Iphone 9. Однако создатели заявили, что эта версия будет называться просто iPhone 2018.
Предполагается, что флагманскую модель назовут iPhone XS Plus, а версию с маленьким экраном — iPhone XS.
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