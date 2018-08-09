SEGA раскрыла минимальные системные требования Valkyria Chronicles 4

На странице Valkyria Chronicles 4 в Steam появились минимальные системные требования. Они достаточно скромные, если не считать необходимое свободное место на диске.

Valkyria Chronicles 4 в день релиза будет поддерживать 4K-разрешение и ультраширокое соотношение сторон. Однако SEGA не уточнила, будет ли разблокирован показатель FPS. Примечательно, что теоретически Valkyria Chronicles 4 должна запуститься на видеокарте, которая не поддерживает даже DirectX 10.

Минимальные

Процессор: Intel Core i3 6100 или аналогичный процессор AMD;

Оперативная память: 4 ГБ;

Видеокарта: Nvidia GT 650Ti;

Место да диске: 71 ГБ;

DirectX: 9.0c.

На данный момент Valkyria Chronicles 4 — одна из самых дорогих игр в Steam, так как SEGA просит за предзаказ 2499 рублей. Издатель также отказался выпускать на PC демо-версию.

Релиз игры состоится 25 сентября на PC, Xbox One, PS4 и Switch.