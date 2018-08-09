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SEGA раскрыла минимальные системные требования Valkyria Chronicles 4
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SEGA раскрыла минимальные системные требования Valkyria Chronicles 4 

Игромания.ру 3 часа назад
Фото: Игромания.ру
На странице Valkyria Chronicles 4 в Steam появились минимальные системные требования. Они достаточно скромные, если не считать необходимое свободное место на диске.
Valkyria Chronicles 4 в день релиза будет поддерживать 4K-разрешение и ультраширокое соотношение сторон. Однако SEGA не уточнила, будет ли разблокирован показатель FPS. Примечательно, что теоретически Valkyria Chronicles 4 должна запуститься на видеокарте, которая не поддерживает даже DirectX 10.
Минимальные
Процессор: Intel Core i3 6100 или аналогичный процессор AMD;
Оперативная память: 4 ГБ;
Видеокарта: Nvidia GT 650Ti;
Место да диске: 71 ГБ;
DirectX: 9.0c.
На данный момент Valkyria Chronicles 4 — одна из самых дорогих игр в Steam, так как SEGA просит за предзаказ 2499 рублей. Издатель также отказался выпускать на PC демо-версию.
Релиз игры состоится 25 сентября на PC, Xbox One, PS4 и Switch.
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