Huawei обещает самую большую батарею в Mate 20 Pro

Компания Huawei разослала журналистам необычные промо-материалы о своём следующем флагманском смартфоне Mate 20 Pro, пока не представленном официально.

В них совершенно прозрачно намекается на самый большой в портфолио смартфонов Huawei аккумулятор.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 20 относится к «честному» флагманскому уровню и станет первым смартфоном на базе фирменного топового процессора HiSilicon Kirin 980. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Huawei Mate 20 Pro сможет похвастаться сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.

Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается упрощённый смартфон Huawei Mate 20 Lite на базе процессора HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.

Официальный дебют серии Huawei Mate 20 ожидается в октябре 2018 года.