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Acer выпустила самый легкий в мире 15-дюймовый ноутбук Swift 5
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Acer выпустила самый легкий в мире 15-дюймовый ноутбук Swift 5 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Компания Acer представила в Нью-Йорке целый ряд новых устройств. В их число входит новый, очень легкий и тонкий ноутбук Swift 5. По словам Acer, эта модель является на текущий момент самой легкой среди 15-дюймовых лэптопов.
Этого удалось добиться благодаря ряду новых материалов в корпусе. В частности, шасси устройства изготовлено из специального магний-литиевого сплава, а для дополнительной прочности используется магний-алюминиевый материал.
Acer Swift 5 весит около 1 килограмма и предлагает при этом 15-дюймовый сенсорный дисплей IPS с разрешением Full HD. Рамки вокруг дисплея совсем небольшие, по своим габаритам ноутбук напоминает 14-дюймовые модели. Экран также порадует технологиями Acer Acer Color Intelligence и Acer BluelightShield, которые помогают настроить гамму, передачу цвета и другие показатели в реальном времени. Устройство работает на Microsoft Windows 10 с Windows Hello. Есть сканер отпечатков пальцев.
Что касается начинки, то Swift 5 идет с процессорами Intel Core (видимо, будут продаваться разные варианты), накопителем SSD до 1 терабайта и оперативной памятью DDR4 до 16 гигабайт. Разработчики обещают день работы от полного заряда. Для подключения есть USB 3.1, Type-C Gen 2, пара портов USB 3.1 Type-A, HDMI и слот для карты SD.
О стоимости пока не сообщается.
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