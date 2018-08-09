Qualcomm представила Snapdragon 670 с флагманским ИИ и мощной графикой

Дорогие смартфоны продолжат дорожать (эксперты считают, что 1000 долларов — не предел), но есть и хорошие новости: среднебюджетные устройства за те же деньги начнут предлагать все больше. Основой для некоторых их таких аппаратов станет до конца 2018-го новая система-на-чипе Snapdragon 670, анонсированная Qualcomm

Платформа придет на смену Snapdragon 660 и может похвастаться интегрированным процессором нейросетевых вычислений Hexagon 685 — тем же, которым оснащается флагманская платформа Snapdragon 845. Одна из задач сопроцессора — обеспечить более качественную обработку данных с фотомодуля.

Ускорили и видеоподсистему — подсистема обработки и вывода графики Adreno 615 на четверть производительнее, чем Adreno 512, использованная в Snapdragon 660. Можно снимать видео в UltraHD 4K (до 30 кадров в секунду) и выводить его на внешние устройства, но сами смартфоны со Snapdragon 670 не смогут использовать экраны с разрешением выше FullHD+.

Основной массив вычислений выполняет восьмиядерный процессор Kryo 360 с частотой до 2 ГГц. Он же задействован, но с чуть более высокими частотами, в «почти флагманском» 10-нанометровом Snapdragon 710 — там использованы частично кастомизированные Qualcomm ядра ARM Cortex-A75 (два быстрых ядра Kryo 360 Gold, до 2,2 ГГц) и Cortex-A55 (Kryo 360 Silver, до 1,7 ГГц). Поддерживается оперативная память LPDDR4x на частоте до 1866 МГц и объемом до 8 ГБ.

При этом LTE-модем тот же, что и 660-м Snapdragon: X12 c пиковой скоростью скачивания до 600 Мбит/с, Wi-Fi-контроллер 802.11ac с конфигурацией 2x2 Mu-MIMO обеспечивает скорость до 867 МБит/с, а Bluetooth имеет версию 5.0. Кроме того, новая платформа оснащена технологией Qualcomm Aqstic (тоже есть в Snapdragon 845), обеспечивающей эффективное шумоподавление, вывод высококачественного звука и уверенную работу постоянно ожидающих команд пользователя голосовых ассистентов.

При этом в Qualcomm «забыли» уточнить, по какому техпроцессу производится новый чип. Что позволяет предположить: 10-нм техпроцесс, зарезервированный для флагманских и «почти флагманскиХ» продуктов вроде S710, здесь не использован. Вероятнее всего, Snapdragon 670, как и 660-й, выпускается по 14-нм техпроцессу.