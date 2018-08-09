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Известный видеоблогер показал трио iPhone 2018 года
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Известный видеоблогер показал трио iPhone 2018 года 

Ferra.ru 7 часов назад
Известный видеоблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) опубликовал на YouTube качественное видео с будущими iPhone в главной роли, пока не представленными Apple официально.
Конечно, в ролике показаны макеты, а не рабочие аппараты. Браунли рассмотрел со всех сторон все ожидаемые три модели смартфонов Apple.
По словам Браунли, обновлённый 5,8-дюймовый iPhone X и 6,5-дюймовый iPhone X Plus будут предлагаться в белом, чёрном и новом золотистом цвете. Младшая же модель iPhone с LCD-дисплеем выйдет в как минимум в четырёх цветах. Он также отметил, что белая вариация у всех трёх аппаратов «очень белая», в сравнении с белым iPhone 8 они выглядят заметно ярче.
Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.
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