Ещё
Продажи смартфонов по программе trade-in набирают популярность в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины

Продажи смартфонов по программе trade-in набирают популярность в России 

Федеральное агентство новостей 47 минут назад
Москва, 10 августа. Продажа смартфонов по программе trade-in набирает обороны в России. Число старых смартфонов, которые россияне обменяли в салонах связи на новые, выросло на 65%.
По словам россиян, они выбирают программу trade-in, потому что это быстро, удобно и безопасно. Не прошло и года, как количество обмененных смартфонов на новые гаджеты увеличилось в РФ на 65%. При анализе ситуации были задействованы данные магазинов «Связной» и «Евросеть».
Во втором квартале прошлого года их число достигало 1500 штук. А с апреля по июнь этого года число телефонов возросло до 100000 штук.
Эксперты объясняют рост популярности расширением географии таких пунктов приема. Кроме того, раньше можно было сдать только продукцию компании Apple, а на данный момент принимаются и другие марки — Samsung, Xiaomi, Huawei, Sony, Nokia, Honor и LG.
Специалисты добавили, что, по действующим правилам, старый смартфон не только можно обменять на новый с доплатой, но и приобрести по trade-in ноутбук или планшет.
Это неполный текст новости
Федеральное агентство новостей: последние новости
Meizu представила линейку флагманских смартфонов Эксперты сравнили флагманы Samsung и Apple Samsung представила водонепроницаемые смарт-часы Galaxy Watch
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране91
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
ООН выдвинула требования России из-за пыток
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма31
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение