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Google Chrome получил давно ожидаемую функцию
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Браузер Google Chrome получил давно ожидаемую функцию 

Игромания.ру 6 часов назад
Фото: Игромания
В браузере Google Chrome для Windows появилась давно обещанная возможность — полноценная поддержка центра уведомлений Windows 10. До релиза её тестировали несколько месяцев.
Новая функция доступна в Chrome 68, хотя пока работает не у всех. При обновлении до этой версии браузера возможность будет активирована по умолчанию. Как отмечается, сейчас идёт развёртывание обновления.
Для пользователей это означает, что все уведомления будут выводиться в стандартном окне Windows 10 Action Center. А ещё они будут подчиняться функции Focus Assist. Проще говоря, теперь во время игры при запуске режима «Не беспокоить» уведомление не появится.
Если вы не хотите ждать окончания развёртывания (на текущий момент обновлено порядка 50% браузеров), можно включить уведомления вручную. Для этого в адресной строке браузера нужно ввести chrome://flags. Затем выбрать в поиске «native notifications» (без кавычек) и вместо Default выбрать Enable для этой функции, после чего перезапустить программу.
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