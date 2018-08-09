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Galaxy Note 8 в российской рознице потерял половину своей цены
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Galaxy Note 8 в российской рознице потерял половину своей цены 

Android Insider 8 часов назад
Фото: Android Insider
В преддверии релиза Galaxy Note 9 прошлогодний Galaxy Note 8 потерял почти половину от своей первоначальной цены, по которой он поступил в продажу на российском рынке. К такому выводу пришел AndroidInsider.ru, проанализировав предложения отечественных ритейлеров с помощью независимой системы «Яндекс. Маркет».
На момент публикации материала 9 августа 2018 года Galaxy Note 8 доступен для покупки по цене от 36 000 рублей против 69 990 рублей на старте. Столь колоссальное снижение розничной стоимости произошло менее чем за год с момента релиза смартфона, что позволяет говорить о своего рода антирекорде, который установил фаблет корейцев.
Купить Galaxy Note 8 дешево
В данном случае, разумеется, речь идет о «серой» модели, ввезенной на территорию Российской Федерации в обход официальных каналов поставок. Отсутствие сертификации означает, что владелец такого смартфона не вправе претендовать на бесплатное гарантийное обслуживание в авторизованных сервисных центрах Samsung Electronics.
Стоит ли покупать серый смартфон
Впрочем, зачастую покупка «серого» аппарата имеет свои преимущества. Например, американские экземпляры, которые чаще всего попадают на прилавки отечественных реселлеров, оснащаются процессором Snapdragon, который обеспечивает большую эффективность при выполнении ресурсоемких задач, чем Exynos.
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