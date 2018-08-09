Xiaomi выпустила крутую механическую геймерскую клавиатуру за $35

Xiaomi выпустила крутую механическую геймерскую клавиатуру за $35В Xiaomi давно смекнули, что производить исключительно смартфоны экономически невыгодно. Именно поэтому бренд продолжает развивать линейку игровых аксессуаров. Очередная новинка — механическая клавиатура Mi Game Keyboard с очень гуманным, как для этого класса устройств, ценником.

Mi Game Keyboard оснащена механическими переключателями, разработанным непосредственно инженерами Xiaomi. Длина хода клавиш составляет 3 миллиметра.

Внутри клавиатурного блока установлен 32-битный ARM-процессор, благодаря которому гаджет поддерживает одновременное нажатие сразу до 33 клавиш. Для любителей «комбо» и сложных комбинаций в играх это находка. Корпус клавиатуры алюминиевый, а вес манипулятора составляет увесистые 785 граммов.

Оснащена Mi Game Keyboard и светодиодной RGB-подствекой. Причем в клавиатуре реализованы несколько автоматических сценариев подсветки, вроде «дыхания» или «волны». Стандартная 104-клавишная клавиатура Mi Game Keyboard стоит всего 35 долларов и уже доступна для предзаказа как на официальном сайте компании, так и у ряда китайских реселлеров.