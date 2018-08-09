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Ключи больше не нужны. Кто сможет входить в дом по смартфону?
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Ключи больше не нужны. Кто сможет входить в дом по смартфону? 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Жители московского квартала «Сердце столицы» будут использовать смартфон для входа в дом или подземную парковку.
Технология действует на базе чипа NFS (Near Field Communication), который используется для бесконтактной оплаты в магазинах и кафе. На чип житель дома сможет записать специальный ключ и открывать с помощью телефона все общедоступные двери в комплексе.
А при установке дополнительного приложения можно будет принять вызов по видеосвязи домофона и открыть дверь в квартиру в любой точке земного шара с доступом в интернет. Для тех, кто не желает использовать такую систему, будет доступна привычная карточка доступа.
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