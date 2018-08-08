У владельцев MacBook Pro 2018 начали хрустеть динамики

У владельцев MacBook Pro 2018 начали хрустеть динамикиНесколько недель назад Apple представила обновленное поколение MacBook Pro 2018. Прежний дизайн, новые процессоры, наличие чипа T2 и несколько видоизмененных комплектующих, включая динамики.

Именно динамики вызвали головную боль у владельцев нового ноутбука Apple. А причина проста — они хрипят при воспроизведении музыки.

Выглядит это так:

или так:

И таких случаев с каждым часов возникает все больше и больше. От диагонали дисплея не зависит. Баг наблюдается как на 13, так и 15-дюймовых моделях MacBook Pro 2018 года.

Не зависит данная проблема и от места прослушивания: YouTube, iTunes или GarageBand — хрип наблюдается повсюду.

Виноват ли в этом чип T2, который берет на себя процесс воспроизведения звука вместо процессора, аппаратная конструкция динамиков или что-то еще, Apple предстоит выяснить.