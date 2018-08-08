Объёмы SSD Seagate Nytro 1000 подбираются к 4 ТБ

Компания Seagate анонсировала выход новых SSD серии Nytro 1000 для корпоративного использования. В списке пока только два устройства: Nytro 1551 и Nytro 1351. Первая модель рассчитана на «облачные» серверы и работу с базами данных, вторая — на веб-серверы и системы с высокой интенсивностью чтения.

Обе версии обеспечивают скорость последовательного чтения до 560 МБ/сек и скорость записи в 535 МБ/сек. Число операций ввода/вывода в секунду (IOPS) для последовательного чтения составляет 94 000 и 55 000 для произвольной записи.

Важное отличие Nytro 1551 и Nytro 1351 от решений конкурентов — использование технологии DuraWrite, снижающей объём информации для записи, что благотворно влияет на энергоэффективность и производительность устройства. Кроме того, решение уменьшает износ ячеек памяти.