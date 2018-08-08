Обзор новейшего планшета Samsung Galaxy Tab S4. iPad напрягся

iPad напрягся

Обзор Android-планшета на iPhones.ru? Серьёзно?

Серьёзно. У меня в руках впервые оказалось устройство, о котором вполне мог мечтать Стив Джобс , создавая свой Айпад.

Я смотрю на Samsung Galaxy Tab S4 и испытываю смешанные чувства: мне жаль, что такое мощное, продуманное, удобное и красивое устройство сделали другие ребята.

Но я рад, что этот планшет имеет все шансы реально потеснить современные лэптопы и увеличить популярность затухающего рынка подобных устройств.

Хотя бы потому, что Tab S4 умеет то, чему до сих пор (а на дворе 2018 год, на минуточку) не может научиться Айпад.

Неделю мы пользовались этим планшетом и теперь можем рассказать, с чего получился такой вывод.

Внешне — чистый огонь

Samsung Galaxy Tab S4 смотрится очень эффектно: стеклянный корпус с алюминиевой рамкой выглядит в меру изящно, без намёка на китч или «цыганщину».

Вообще, у Samsung очень хорошая дизайнерская политика, потому что последние годы все их флагманские гаджеты имеют свой шарм и узнаваемый стиль, будь то смартфон или планшет.

Я считаю это настоящей победой Корейской компании, потому что среди разнообразия девайсов на рынке портативной электроники с первого взгляда узнать, устройство какого производителя держишь в руках, доставляет отдельное удовольствие.

Сделав ставку на стеклянный корпус, Samsung идёт своим путём, не копируя своего главного конкурента, и это вызывает уважение. За самобытность внешнего вида Tab S4 даже можно простить тот факт, что стеклянный корпус моментально собирает отпечатки пальцев.

Зато в руках планшет лежит удобно и не выскальзывает, хоть горизонтально его держи, хоть вертикально.

У Galaxy Tab S4 нет привычной физической кнопки под экраном: единственные физические кнопки питания и управления громкостью расположены на одной из граней устройства.

Планшет весит 480 грамм, и это тот самый оптимальный вес, когда устройство не ощущается хрупким, но при долгом использовании даже на весу, не устаёшь его держать в руках.

Сзади у гаджета есть глазок камеры и всё — никаких сканеров отпечатка пальца нет, хотя планшет можно разблокировать несколькими разными способами, о которых расскажу ниже.

В целом, внешне Galaxy Tab S4 смотрится очень харизматично: не представляю, как ещё можно улучшить дизайн, потому что по эргономичности планшет просто идеален.

Аккуратнее с громкостью — можно оглохнуть

Вот уже несколько поколений устройств, Samsung сотрудничает с одним из самых известных производителей аудио-оборудования, компанией AKG. И если в случае со смартфонами вы получаете отличные комплектные наушники, то в случае с новым планшетом вы получаете просто потрясающий звук.

У Galaxy Tab S4 целых 4 динамика, которые расположены на торцах устройства. Уверяю, такого стерео в планшете вы ещё не слышали.

За звук отвечает отдельный ЦАП, а настройкой динамиков занимались инженеры из AKG. Смотреть кино с Tab S4 одно удовольствие — звук не просто громкий, но и по-настоящему объёмный, спасибо поддержке Dolby Atmos.

Смело могу сказать, что благодаря магии инженеров AKG, планшет запросто уделывает 90% всех ноутбуков, и уж точно все остальные планшеты, которые только есть на свете как по запасу громкости, так и по качеству звучания.

Хочется уединения или поговорить с собеседником тет-а-тет? Можно подключить к планшету наушники с помощью обыкновенного разъёма 3,5 мм.

Если в смартфонах наличие этого полезного входа уже преподносится, как отдельный плюс, то в стане планшетов его наличие всё ещё является скорее обыденностью, чем эксклюзивной «фишкой».

Почему не устают глаза? Потому что superAMOLED!

В Galaxy Tab S4 стоит superAMOLED экран, который мы можем наблюдать в смартфонах Galaxy S9 и S9+: просто вспомните свои ощущения, когда увидели насколько хорош этот экран.

Лично я помню, как мы в редакции любовались настоящим чёрным цветом, глядя на экран смартфонов Samsung, как радовались отличной контрастности и сочным цветам.

А теперь представьте, что экран смартфона просто увеличился в размере, сохранив все свои преимущества: именно такие ощущения я испытал, тестируя планшет от Samsung.

В Galaxy Tab S4 экран занимает практически всю переднюю часть устройства, безо всяких выступов, «бровей» и прочих маркетинговых ухищрений.

Разрешение экрана составляет 1600 x 2560 пикселей, при значении 287 ppi. Благодаря отсутствию воздушной прослойки между стеклом и матрицей экрана, изображение словно лежит на поверхности, и даже если смотреть на него под разными углами, картинка не искажается, не блекнет и остаётся «сочной».

С таким экраном даже YouTube выглядит намного красивее: я просмотрел несколько HDR-роликов, и мир вокруг теперь кажется мне слишком бесцветным.

Разумеется, в настройках планшета можно самому выставить желаемое разрешение экрана, как на смартфоне Galaxy S9 и S9+ или на полноценных компьютерах. Айпады так не умеют, и вряд ли научатся в ближайшем будущем.

Для любителей плёночек и защитных стёкол есть специальный переключатель, нажав на который активируешь улучшенную чувствительность экрана.

Эта опция нужна для того, чтобы даже при наличии плёнки (или стекла) экран быстро реагировал на прикосновения, не заставляя владельца нервничать.

Такого я вообще не встречал ни в одном планшете. Всё для людей, да, Samsung?

Подключай клавиатуру, используй стилус. Забудь про ноутбук

Сколько раз мы пытались использовать планшеты вместо ноутбуков? У нас в редакции через это прошёл практически каждый автор с неизменным результатом: планшет не может полноценно заменить ноут.

В компании Samsung с этим в корне не согласны, и поэтому у меня оказался в руках специальный чехол-книжка со встроенной клавиатурой для нового Galaxy Tab S4.

И знаете, я думаю, что планшет может заменить ноутбук. Да что там — я несколько дней пользовался только Galaxy Tab S4 с клавиатурой и это было удобно.

Сам аксессуар немного добавляет вес планшету, но не критично. Сама клавиатура на ощупь прорезиненная, с мягким, ощутимым ходом кнопок и без назойливого треска — печатать очень приятно.

Да, клавиатуру можно подключить и к яблочному планшету, скажете вы. Но у Samsung Galaxy Tab S4 есть ещё одна фишка, которая позволяет выбросить ноутбук на полку.

Это DeX. Режим, который превращает планшет в полноценный «десктоп»

Помните, у Samsung есть такая док-станция, которую нужно подключить к монитору, установить в нее смартфон Galaxy S8 или новее и подключить клавиатуру с мышкой, чтобы получить полноценную «десктопную» рабочую среду с настоящей многооконностью, своей кнопкой «пуск» и полноценной файловой системой?

Так вот в планшете Galaxy Tab S4 режим DEX встроен безо всяких дополнительных аксессуаров, и его можно активировать одним тапом. На самом деле, даже клавиатуру подключать необязательно.

В режиме DEX программная оболочка имитирует операционную систему настольного компьютера под управлением «винды».

Можно запускать сразу несколько программ, каждую в своём окне, создавать папки, использовать «Проводник», устанавливать приложения и игры из Google Play, а многие программы (вроде офисного пакета от Microsoft ) вообще точь-в-точь такие, как на обычном компьютере.

Разъём для зарядки планшета USB-C можно использовать для подключения флешек и переходников, без шуток.

Причем я пробовал даже подключить к Galaxy Tab S4 проводной интернет: взял переходник Ethernet-USB type C, подключил к планшету и получил проводной полноценный доступ в сеть.

В итоге получается вот что: есть удобная операционка, возможность подключать любую периферию и удобная клавиатура, она же чехол.

При желании можно и мышь по bluetooth подключить, чтобы уж совсем наверняка превратить Galaxy Tab S4 в полноценный ноутбук.

Но с мышью я заморачиваться не стал, ведь в комплекте с каждым Galaxy Tab S4 есть стилус. И это вам не яблочный карандашик.

С помощью стилуса можно выделять тексты, вырезать картинки, делать подписи, писать заметки от руки и конечно, рисовать.

Причем руку можно положить на экран — никаких ложных срабатываний или задержек не будет, проверял.

Можно даже писать стилусом прямо на заблокированном экране. Люблю эту фишку ещё со времён Galaxy Note.

Пока Эппл думает, что бы такого интересного придумать для популяризации своего «карандаша», у Samsung стилус действительно удобный инструмент для работы и творчества, к которому мгновенно привыкаешь и недумеваешь — как раньше обходился без этой полезной штуки?

Защита по глазам, детский режим и максимально безопасное хранилище

Как я уже написал в самом начале, сканера отпечатка пальца у Galaxy Tab S4 нет. Но если вам хочется инноваций, то можно настроить разблокировку по лицу, с помощью сканирования радужки глаз.

Функция работает очень быстро, даже в темноте. Если носишь очки, то они не будут помехой, а вот если надеть солнечные очки — сканер не сработает.

С помощью сканирования глаз можно не только разблокировать планшет, но и подтверждать покупки в интернете, а также подтверждать заполнение форм, логинов и паролей.

Также глаза (или надёжный пароль) могут стать пропуском в специальную защищённую среду, гордость корейских разработчиков, под названием Knox, которая является этакой «операционкой в операционке» для максимального разделения рабочих и личных данных на планшете.

Все важные файлы, фото, заметки и даже приложения можно переместить из общего доступа в специальную изолированную зону, доступ в которую возможен лишь после набора определенного пароля на устройстве.

Причём можно даже перенести туда приложение, например, какой-то мессенджер и войти в него под другим логином.

В итоге на устройстве будет несколько копий одного приложения: к примеру 2 мессенджера, в которых вы зарегистрированы под 2-мя разными логинами и паролями.

Если это не обеспечивает максимальную безопасность, тогда могу предложить просто не пользоваться электронными устройствами в принципе.

В Galaxy Tab S4 есть ещё одна защищённая среда, только предназначена она не для взрослых, а для детей. И работает так же просто и надёжно, как Knox.

Не секрет, что многие родители отдают планшеты в руки маленьким детям, в обмен на минуты тишины и спокойствия. Но чуть не углядишь — а чадо уже фотки поудаляло, в магазине что-то прикупило или все приложения стёрло.

Чтобы такого не случилось, у Samsung Galaxy Tab S4 есть специальный детский режим: активируешь его, ставишь пароль, чтобы выйти из этого режима можно было лишь набрав комбинацию цифр, и спокойно отдаёшь планшет ребёнку.

В детском режиме на экране гаджета есть лишь приложения и игры для самых маленьких, а доступ к основному рабочему столу, программам, контактам и галереям закрыт.

Получается идеальная игрушка, которая займёт маленького человека, а родители не будут беспокоится о сохранности своих данных.

Так стоит взять этот планшет вместо ноутбука?

Мы уже наигрались яблочными планшетами, и думали что подобные устройства являются неким аналогом смартфона, но никак не полноценного компьютера.

Когда все производители клепают одни и те же устройства, которые по сути различаются лишь версиями Android, Samsung подходит к задаче с душой и выпускает настоящую бомбу в мире мобильных планшетов.

Galaxy Tab S4 — это гаджет, которым легко пользоваться и который может выполнять задачи не хуже настоящего ноутбука, как на работе, так и дома.

Это ли не инновации?

Своим Galaxy Tab S4 Samsung просто вырывается вперёд и оставляет всех конкурентов далеко позади. Прямо как это было давным-давно, с одним алюминиевым планшетником.

Только тогда мы видели в подобных устройствах лишь потенциал, а не реализацию. Сегодня лично я точно знаю, каким должен быть планшет, чтобы конкурировать с ноутбуками.

И в Samsung сделали именно такой планшет.

Стеклянно-алюминиевый корпус, мощная начинка, новейшая версия Android, возможность подключать флешки, принтеры и другие устройства через переходники — всё это получаешь, когда пользуешься новым Galaxy Tab S4.

Первый планшет за несколько лет, который вернул мне веру в подобные устройства.

С 1 по 23 августа делаешь предзаказ Samsung Galaxy Tab S4 на официальном сайте за 52 990 руб., и получаешь чехол-клавиатуру в подарок совершенно бесплатно. Учти, что после этой акции аксессуар будет стоить 8 990 руб.

Хочешь работать? Подключай клавиатуру и пиши. Хочешь играть, смотреть кино, серфить в интернете? Запросто — это же планшет. Хочешь рисовать, творить, креативить? Легко — есть очень удобный стилус и сотни приложений для раскрытия талантов в Google Play.

В итоге, я считаю Galaxy Tab S4 лучшим планшетом на сегодняшний день, который стоит подержать в руках, оценить его удобство и красоту самому. Вам понравится, я уверен.

Браво, Samsung.