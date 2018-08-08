Intel представила SSD 660p Series M.2 NVMe на базе памяти QLC NAND

Компания Intel выпустила новую линейку твердотельных накопителей 660p Series форм-фактора M.2 NVMe на основе памяти 3D QLC NAND. Она хранит по 4 бита в каждой ячейке и, как утверждается, обеспечивает высокую скорость. Есть версии на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Младшая модель обеспечивает скорость последовательного чтения-записи на уровне 1500 МБ/сек и 1000 МБ/сек соответственно. Количество операций ввода-вывода блоками по 4 КБ составляет 90 000 при чтении и 220 000 — при записи. Для версии на 1 ТБ чтение и запись находятся на уровне 1800 МБ/сек, количество случайных операций ввода-вывода в секунду для чтения/записи — 150 000/220 000.

Наконец, в топовой версии на 2 ТБ скорость чтения и записи тоже равна 1800 МБ/сек, а количество случайных операций ввода-вывода — 220 000. В качестве контроллера используются чипы SIlicon Motion SMI 2263 с фирменной прошивкой.

Но самое интересное — это цена. За версию на 512 ГБ просят 100 долларов, модель на 1 ТБ оценена в 200, а двухтерабайтная «тянет» на 400 долларов. Новинки появятся в продаже в скором времени.

Напомним, ранее компания Samsung презентовала SSD на базе памяти QLC ёмкостью до 4 ТБ.