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Intel представила SSD 660p Series M.2 NVMe на базе памяти QLC NAND
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Intel представила SSD 660p Series M.2 NVMe на базе памяти QLC NAND 

Игромания.ру 49 минут назад
Фото: Игромания.ру
Компания Intel выпустила новую линейку твердотельных накопителей 660p Series форм-фактора M.2 NVMe на основе памяти 3D QLC NAND. Она хранит по 4 бита в каждой ячейке и, как утверждается, обеспечивает высокую скорость. Есть версии на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.
Младшая модель обеспечивает скорость последовательного чтения-записи на уровне 1500 МБ/сек и 1000 МБ/сек соответственно. Количество операций ввода-вывода блоками по 4 КБ составляет 90 000 при чтении и 220 000 — при записи. Для версии на 1 ТБ чтение и запись находятся на уровне 1800 МБ/сек, количество случайных операций ввода-вывода в секунду для чтения/записи — 150 000/220 000.
Наконец, в топовой версии на 2 ТБ скорость чтения и записи тоже равна 1800 МБ/сек, а количество случайных операций ввода-вывода — 220 000. В качестве контроллера используются чипы SIlicon Motion SMI 2263 с фирменной прошивкой.
Но самое интересное — это цена. За версию на 512 ГБ просят 100 долларов, модель на 1 ТБ оценена в 200, а двухтерабайтная «тянет» на 400 долларов. Новинки появятся в продаже в скором времени.
Напомним, ранее компания Samsung презентовала SSD на базе памяти QLC ёмкостью до 4 ТБ.
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