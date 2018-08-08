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Представлен фитнес-браслет Mijia Hey+ с цветным AMOLED-дисплеем и NFC
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Представлен фитнес-браслет Mijia Hey+ с цветным AMOLED-дисплеем и NFC 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Китайская компания Mijia представила фитнес-браслет Hey+, особенностью которого стал цветной AMOLED-дисплей и NFC-модуль.
У Mi Band 3 появился серьезный конкурент в лице Hey+. Hey+ по всем параметрам лучше своего конкурента. Здесь и 0,95-дюймовый дисплей (0,78“ в Band 3), и разрешение экрана более высокое (240×120 точек против 128×80 точек в Band 3). Дисплей выполнен по технологии AMOLED — как и в Band 3, — однако он здесь цветной. И это безусловно плюс.
Многие могли подумать, что у Hey+ могут быть проблемы с автономностью, но это не так, Hey+ способен в среднем проработать от одного заряда 18 дней, а емкость аккумулятора у фитнес-браслета на 120 мАч, как и у Band 3.
Корме того, Hey+ имеет NFC модуль и поддерживает бесконтактные платежи. Браслет способен определять число сожженных калорий, считать шаги, а также анализировать плавание, езду на велосипеде, бег и сон.
Устройство сообщает о поступающих звонках и отображает текст уведомлений. Браслет поддерживает Bleutooth 4.0+ и работает со всеми Android-аппаратами версии 4.4 и выше. Поддерживаются и iOS устройства начиная с 8-ой версии.
Браслет имеет отдельное приложение Mijia Home, а его стоимость равна всего 34 долларам. Продажи Mijia Hey+ стартуют 20 сентября.
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
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