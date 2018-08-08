Xiaomi представила недорогую Bluetooth-гарнитуру для спортсменов

Компания Xiaomi выпустила в Китае новую гарнитуру Sports Bluetooth Headset Youth Edition, созданную специально для спортсменов. У нее есть ряд особенностей, которые пригодятся при занятии спортом, и стоит она на удивление недорого, существенно дешевле ближайших конкурентов.

Наушники Sports Bluetooth Headset Youth Edition весят всего 14 граммов и имеют особую эргономичную форму для надежной фиксации в ухе. В этом ей также помогают съемные силиконовые насадки (в комплекте идут пять пар разных размеров) и специальная силиконовая петелька с возможностью регулировки. Наушники соединены между собой проводом, на котором находится пульт ДУ со встроенным микрофоном — он нужен для ответа на звонки и для управления голосовым ассистентом на смартфоне.

Sports Bluetooth Headset Youth Edition может похвастаться защитой от влаги и пота по стандарту IPX4 и отличной автономностью на уровне 11 часов прослушивания музыки. В каждом наушнике скрывается 10-миллиметровый динамик с ПЭТ-мембраной. Sports Bluetooth Headset Youth Edition уже поступили в продажу в Поднебесной, откуда их можно выписать всего лишь за 15 долларов США. Доступно два цвета корпуса — черный и белый.