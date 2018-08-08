Как будет развиваться Samsung в ближайшее время

Как будет развиваться Samsung в ближайшее времяПредставители Samsung подчеркивают, что практически все заложенные средства будут потрачены на исследование и разработку систем искусственного интеллекта, беспроводную сеть нового поколения 5G, а также для производства автомобильной электроники и фармацевтических препаратов. Компания надеется, что системы искусственного интеллекта будут способствовать развитию технологий. А благодаря 5G компании удастся создать системы быстрой беспроводной связи.

Примечательно то, что общий объем заложенных инвестиций за последние несколько лет составляет уже почти $160 миллиардов. Помимо новых разработок, компания хочет в два раза увеличить количество рабочих мест на своих предприятиях. На данный момент на Samsung трудятся более 20 тысяч работников.