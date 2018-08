Palm PVG100

Модель PVG100 прошла через два коммуникационных агентства США — FCC и Wi-Fi Alliance. Компания, подавшая обе заявки, называется Palm Ventures Group. В заявке для FCC отмечается: «Сконструировано Palm в Сан-Франциско , изготовлено в Китае » («Designed by Palm in San Fransisco, Manufactured in China»).