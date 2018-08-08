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Возвращение Palm — первое устройство
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Возвращение Palm — первое устройство 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
В Сети появились некоторые подробности грядущего устройства, с которого может начаться возвращение на рынок легендарного бренда Palm. Его операционной системой не станет Android Pie, выпущенная недавно компанией Google.
С тех пор, как TCL в 2015 году приобрела у HP лицензию на бренд Palm, периодически появляются сообщения о предстоящем возвращении вышедшего из бизнеса бренда на рынок. Сравнительно недавно сообщалось, что Verizon планирует порадовать пользователей устройствами Palm во второй половине 2018 года. Подробности устройства Palm под управлением ОС Android 8.1 Oreo рассматривались Рики (Ricky) на страницах ресурса gsmarena.com.
Palm PVG100
Модель PVG100 прошла через два коммуникационных агентства США — FCC и Wi-Fi Alliance. Компания, подавшая обе заявки, называется Palm Ventures Group. В заявке для FCC отмечается: «Сконструировано Palm в Сан-Франциско, изготовлено в Китае» («Designed by Palm in San Fransisco, Manufactured in China»).
Заявка для Wi-Fi Alliance показывает, что еще не представленное широкой публике устройство будет совместимо с Wi-Fi b/g/n для 2,4-гигагерцевой частоты. Нет, это не современный 5-гигагерцевый Wi-Fi ac, что дает основания предполагать — речь станет идти об устройстве среднего класса, которое будет подобно BlackBerry KEYOne, базирующемуся на чипсете Snapdragon 625.
Стратегия TCL по возвращению на рынок одного из самых популярных в прошлом брендов индустрии может состоять в выпуске сначала сравнительно недорогого устройства, а потом — модели хай-энд класса.
Кроме того, что новинка станет работать под управлением Android 8.1, о ней пока известно не так много. Учитывая, что последние устройства Palm оснащались физическими клавиатурами, а TCL выпускает также и устройства BlackBerry, не исключено, что рассматриваемый смартфон станет кнопочным.
Смогут ли устройства Palm вновь стать популярными? Обсудить эту тему читатели могут в Telegram-чате.
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