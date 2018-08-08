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Названа дата выхода Nokia 6.1 Plus
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Названа дата выхода Nokia 6.1 Plus 

Ferra.ru 6 часов назад
Компания HMD Global назвала дату своего следующего крупного анонса. Мероприятие состоится 21 августа 2018 года. Как ожидается, гвоздём программы на нём станет смартфон Nokia 6.1 Plus.
Nokia 6.1 Plus представляет собой международную версию смартфона Nokia X6, дебютировавшего в Китае в мае. Технические характеристики Nokia 6.1 Plus совпадают с Nokia X6, только в качестве программной платформы используется чистая версия Android 8.1 Oreo, вместо фирменной оболочки для китайского рынка.
Напомним, Nokia X6 стал первым смартфоном HMD Global с безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле iPhone X. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп.
Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3060 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0.
Интересно, что смартфон с таким названием уже выпускался. Оригинальный Nokia X6 дебютировал осенью 2009 года. Он позиционировался как музыкальный тачфон и работал на базе платформы S60 5th edition.
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