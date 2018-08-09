Toshiba представила новую память с низкими задержками

В отрасли твердотельной памяти назревает очередная гонка. В прошлом году компании Intel и Micron представили память Optane, которая отличается низкими задержками и потому лучше подходит для ряда задач, чем NAND Flash. Однако флэш-память не сдаётся.

Недавно Samsung представила решение Z-NAND, а теперь на конференции Flash Memory Summit в Санта-Кларе, США , свой аналог анонсировала и компания Toshiba. Её решение называется 3D XL-Flash и, как утверждают создатели, новая память будет дешевле TLC NAND, которая используется в большинстве SSD. Технически же эта память является развитием BiCS 3D NAND. В частности, обещано снижение задержек до 10 раз, а также увеличение количества операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

Вероятно, компания сначала выпустит несколько моделей для дата-центров и корпоративных клиентов, а затем, как и в случае с Intel Optane, появятся потребительские версии. При этом японцы пока не уточняют ни сроки появления на рынке накопителей на базе 3D XL-Flash, ни примерные цены.

Кроме того, китайская фирма Yangtze Memory Technologies раскрыла подробности своей технологии Xtacking. Она подразумевает создание микросхем флэш-памяти с использованием двух полупроводниковых пластин.