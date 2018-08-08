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Energizer выпустит смартфоны с четырьмя камерами
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Energizer выпустит смартфоны с четырьмя камерами 

News.ru 5 часов назад
Фото: modlabs.net
Компания Energizer представила два смартфона — Energizer Power Max P490S и Energizer Power Max P490. Оба устройства попадают в бюджетную категорию, имеют 4,95-дюймовые экраны с соотношением сторон 18:9, но при этом у каждого из них своя «начинка».
Первый аппарат получил процессор MediaTek MT6580M, 2 Гб RAM и 16 Гб встроенной флэш-памяти с возможностью установки microSD до 32 Гб. Мощности батареи ёмкостью 4000 мА•ч, как отмечает компания, должно хватить на 12,5 часов разговоров в сети 2G и 7 часов в сети 3G. Energizer Power Max P490S работает под управлением Android 8.1 Oreo.
Второй смартфон, Energizer Power Max P490, получил MediaTek MT6580, 1 Гб RAM и 8 Гб флэш-памяти. Устройство работает на Android Oreo Go Edition. Оба телефона оснастили двумя двойными камерами: основная получила 8— и 0,3-Мп сенсоры, а фронтальная — 5— и 0,3-Мп.
Дата выхода смартфонов, а также их цена пока не раскрывается.
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