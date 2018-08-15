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СМИ: HTC перестанет делать смартфоны самостоятельно
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СМИ: HTC перестанет делать смартфоны самостоятельно 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Создавшая в свое время одни из первых массовых Android-смартфонов тайваньская компания HTC, похоже, пошла путем BlackBerry и других брендов, поручающих разработку и производство устройств сторонним ODM-производителям. Об этом пишет со ссылкой на заслуживающие доверия источники издание PhoneArena.
Ссылаясь на публикацию в Twitter, издание сообщает, что очередной смартфон HTC, предположительно носящий название HTC U12 Life, разрабатывается и производится по спецификациям HTC сторонним партнером.
Пойти на это тайваньской компании пришлось ради снижения издержек — недавно HTC, продажи которой за последние годы катастрофически упали, серьезно сократила штат сотрудников. Название выбранного ODM-партнера пока неизвестно.
PhoneArena напоминает, что аналогичным путем в свое время пошла канадская BlackBerry. Сначала компания разработала аппараты DTEK50 и DTEK60 совместно с китайской TCL, не афишируя это сотрудничества, но затем просто лицензировала TCL свой бренд.
∎HTC U12+: «сжимаемый» смартфон-флагман с двойной камеройчитайте также
Кроме того, инсайдер в Twitter сообщил, что HTC U12 Life будет использовать прошлогоднюю версию Android, Oreo 8.1. Ожидается, что аппарат получит «высокий» экран с пропорциями сторон 18:9, процессор Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64 ГБ и аккумулятор емкостью 3600 мА*ч.
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