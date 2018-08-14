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HTC планирует отказаться от производства смартфонов
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HTC планирует отказаться от производства смартфонов 

Ferra.ru 34 минуты назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания HTC может передать на сторону производство своих смартфонов. Об этом говорят сведения, опубликованные в Twitter разработчиком под ником LlabTooFeR, известным своей точностью в предсказаниях.
HTC U11 Life
По данным источника, новый смартфон среднего уровня под кодовым названием Imagine Life выйдет в продажу как HTC U12 Life и будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. При этом смартфон будет произведён по схеме ODM у стороннего производителя.
Отметим, многие известные бренды уже прибегали к подобной практике — отдавали производство бюджетных устройств сторонним компаниям. Среди таких брендов присутствуют, например, LG, Lenovo, Xiaomi, Meizu, и Huawei. Подобный шаг ожидается до конца года и от Samsung.
Как ожидается, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп с фазовым автофокусом и возможностью записи 4K-видео, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч. Сканер отпечатков пальцев имеется, но его расположение неизвестно.
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