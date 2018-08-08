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Samsung выпустит новое поколение недорогих SSD-накопителей до 4 ТБ
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Samsung выпустит новое поколение недорогих SSD-накопителей до 4 ТБ 

iPhones.ru 10 часов назад
Фото: iPhones.ru
Samsung выпустит новое поколение недорогих SSD-накопителей до 4 ТБПользователи, которые не доверяют облачным сервисам и удаленным хранилищам, вынуждены обзаводится жесткими дисками повышенной емкости и организовывать собственные массивы.
До недавнего времени из-за высокой цены создание таких накопителей из SSD-дисков само собой исключалось. В результате, приходилось мириться с недостаточно высокой скоростью чтения/записи.
Samsung решила все исправить, и заявила о планах выпустить серию SSD-накопителей для потребительского сегмента. Главный акцент Samsung Electronics сделает как раз на доступности.
Топовый SSD-накопитель, использующий тип памяти 4-bit V-NAND, получит до 4 ТБ памяти. Скорость чтения/записи составит 540 и 520 МБ/с соответственно. Для сравнения: 4 ТБ достаточно для хранения около 750 фильмов размером до 5 ГБ. На копирование одной такой картины уйдет около 10 секунд.
Все винчестеры, а модельной линейкой предусмотрены три модели — на 1, 2 и 4 ТБ, выйдут в популярном форм-фактор 2,5”. О сроках и ориентировочных ценах представители Samsung пока не сообщали.
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