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Названа дата начала продаж смартфона RED Hydrogen One
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Названа дата начала продаж смартфона RED Hydrogen One 

Игромания.ру 5 часов назад
Фото: Игромания.ру
Смартфон RED Hydrogen One анонсировали ещё в прошлом году, однако до последнего времени не были известны сроки его выхода. И вот — свершилось! Как сообщает сама компания-производитель, 2 ноября новинка появится у операторов AT&T, Verizon и Telcel (Мексика).
Первоначально будут доступны только модели в алюминиевом корпусе в двух цветах. Их стоимость составит 1295 долларов. «Титановая» версия появится только в будущем году и ограниченным тиражом.
Те, кому не терпится, могут попытать счастья и постараться добыть версию для разработчиков. Она выйдет в сентябре, а покажут её 31 августа. Но этих моделей будет мало, а также они будут, по сути, бетами, на которых будут тестировать программное обеспечение и отлавливать «баги». Кроме того, в RED предупредили, что могут удалённо блокировать эти смартфоны, если они будут использоваться не для тестирования.
А вот тем, кто оформил предзаказ, новинка придёт уже 9 октября. Также раньше других будут доставлены и предзаказанные модели с титановыми корпусами.
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