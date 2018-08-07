Названа дата начала продаж смартфона RED Hydrogen One

Смартфон RED Hydrogen One анонсировали ещё в прошлом году, однако до последнего времени не были известны сроки его выхода. И вот — свершилось! Как сообщает сама компания-производитель, 2 ноября новинка появится у операторов AT&T Verizon и Telcel ( Мексика ).

Первоначально будут доступны только модели в алюминиевом корпусе в двух цветах. Их стоимость составит 1295 долларов. «Титановая» версия появится только в будущем году и ограниченным тиражом.

Те, кому не терпится, могут попытать счастья и постараться добыть версию для разработчиков. Она выйдет в сентябре, а покажут её 31 августа. Но этих моделей будет мало, а также они будут, по сути, бетами, на которых будут тестировать программное обеспечение и отлавливать «баги». Кроме того, в RED предупредили, что могут удалённо блокировать эти смартфоны, если они будут использоваться не для тестирования.

А вот тем, кто оформил предзаказ, новинка придёт уже 9 октября. Также раньше других будут доставлены и предзаказанные модели с титановыми корпусами.