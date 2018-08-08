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Стала известна дата выхода голографического смартфона Red Hydrogen One
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Стала известна дата выхода голографического смартфона Red Hydrogen One 

Популярная механика 12 часов назад
Фото: Популярная механика
Компания Red, специализирующаяся на производстве кинокамер, планировала выпустить свой первый смартфон в августе текущего года. Точную дату релиза не сообщали, и как стало ясно теперь, выход аппарата отложили — на осень.
Джим Джаннард отметил на этой неделе в сообщении на форуме, что релиз голографического смартфона Hydrogen One (через американских операторов AT&T и Verizon и мексиканского оператора Telcel) запланирован на 2 ноября этого года; речь идет в данном случае только об алюминиевой версии устройства (она, как сообщил Джаннард, будет стоить 1 295 долларов): по словам главы Red, операторы смогут поставлять титановую версию смартфона не ранее 2019 года, и в очень ограниченных количествах. Поставки устройств по предзаказам же, согласно Джаннарду, начнутся раньше — 9 октября: первым начнет поставляться смартфон в версии с черным алюминиевым корпусом, а смартфон в версии с титановым корпусом — несколько позже.
Перенос релиза, по словам Джаннарда, связан с вопросами в сфере сертификации новинки. К слову, недавно сообщалось, что Hydrogen One прошел сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC); из нее стало известно, что смартфон получит аккумулятор емкостью 4 510 мАч, а также поддержку двух SIM-карт.
Ранее Джаннард сообщал, что Hydrogen One будет оснащен 5,7-дюймовым экраном, который сможет работать в обычном 2D-режиме и специальном голографическом режиме 4V (в таком режиме, по словам главы Red, устройство будет выдавать картинку «лучше, чем в 3D», не требуя очков).
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