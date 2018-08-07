5 минут зарядки — 2 часа общения. И еще — «капелька»

Будет анонсирован смартфон, поставив который на зарядку всего на пять минут, пользователь сможет два часа говорить. Многие пользователи не в восторге от экранных вырезов, но «капелька» — прекрасна.

OPPO разместила видеотизер F9 Pro, в котором показан необычный дизайн дисплея, называемый «Waterdrop Screen» («Экран с капелькой воды»). Столь красиво названа элегантная небольшая выемка новинки. Кроме того, показан и градиентный дизайн задней панели с располагающейся на ней двойной камерой, технические характеристики которой пока неизвестны, и сканер отпечатков пальцев. Более подробно новое сообщение об OPPO F9 Pro рассматривалось Ро (Ro) в опубликованной ресурсом gsmarena.com иллюстрированной заметке.

OPPO F9 Pro — видеотизер и промо-постер

Ранее OPPO отмечала также превосходное качество селфи. Таким образом, новинка станет, подобно базовой модели F9, смартфоном, возможность съемки селфи в котором относится к наиболее привлекательным его качествам.

Впрочем, не это самое важное. В ролике показана замечательная функция телефонов OPPO среднего и хай-энд класса — технология зарядки VOOC Flash. Согласно рассматриваемому видео, пяти минут зарядки будет достаточно для двух часов разговора. В дополнение, в Сети был также размещен промо-постер F9 Pro.

Обсудить впечатляющую технологию быстрой зарядки грядущего OPPO F9 Pro и дизайн его экрана читатели могут в Telegram-чате.