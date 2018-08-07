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Скорее к финишу: конкурс «Железная готовность» продолжается
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Скорее к финишу: конкурс «Железная готовность» продолжается 

Игромания.ру 5 часов назад
Фото: Игромания.ру
Давайте сыграем в игру. Мы называем характеристики, а вы представляете себе, как они будут сказываться на производительности и картинке ваших любимых игр. Готовы? Поехали!
Full HD-дисплей 15,6" с IPS-матрицей, частотой 144 Гц, откликом 3 мс и сверхтонкой рамкой;
мощная игровая видеокарта NVIDIA GTX 1070 8 ГБ GDDR5;
шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H;
эффективная система охлаждения HyperCool Pro с автоматической очисткой от загрязнений;
16 ГБ оперативной памяти DRAM DDR4 2666;
геймерская клавиатура с четырехзонной подсветкой AURA;
два накопителя — классический HDD на 1 ТБ и шустрый SSD на 256 ГБ;
два динамика на 3,5 Вт, разъём под гарнитуру.
Ну как, впечатляет? Ещё бы, ведь мы вам описали топовый ноутбук ASUS ROG Strix Scar II! А теперь о главном: он может стать вашим. И для того, чтобы его получить, надо всего лишь набрать не менее 21 балла в нашем новом конкурсе «Железная готовность» до 13 августа 2018 года включительно. После этого останется единственная мелочь: победить в нашем розыгрыше, который мы проведём не позднее 15 августа!
В конкурсе в данный момент остаются закрытыми всего два задания. Доступ к ним появится в ближайшие дни. Вопросы могут показаться сложными, но ведь главный приз в конкурсе — сам ноутбук ASUS ROG Strix Scar II! Финал конкурса уже близок, так что поспешите. Вперёд, за баллами!
Этот ноутбук будет моим! | Об ASUS ROG Strix Scar II
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