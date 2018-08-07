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Первый беспроводной зарядник Logitech порадует только владельцев iPhone
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Первый беспроводной зарядник Logitech порадует только владельцев iPhone 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Производитель компьютерной периферии Logitech выходит на рынок беспроводных зарядных устройств. Свою первую зарядную станцию — Powered Wireless Charging Stand — компания начнет продавать позднее в этом месяце. Попросят за новинку $70.
Как говорят в Logitech, устройство было спроектировано при участии инженеров Apple. Результатом стал продукт, который должен был выйти вместе с iPhone X в прошлом году. Как отмечает Каим Гартенберг из The Verge, станция выполнена из прочного, высококачественного пластика, плотно удерживающего «айфон» даже когда он вибрирует.
Наклонена станция под «идеальным углом» для разблокировки и просмотра уведомлений на iPhone X с системой распознавания лиц Face ID. Разместить смартфон можно как вертикально, так и горизонтально, используя Powered Wireless Charging Stand в качестве подставки для просмотра фильмов.
Аксессуар способен заряжать не только «айфоны», но и любые другие Qi-совместимые устройства. Тем не менее, новинка Logitech вряд ли заинтересует обладателей Android: строгий, отточенный белый корпус станции гармонично смотрится только со смартфонами Apple, а её мощности в 7,5 Вт может оказаться недостаточно для зарядки других устройств. Кроме того, Powered Wireless Charging Stand стоит дороже, чем не менее стильные беспроводные зарядники для Android.
∎У Apple не получится выпустить AirPower раньше сентября читайте также
Напомним, что свою собственную зарядку Apple показала еще 12 сентября, но в продажу она до сих пор не поступила. Как сообщали СМИ, компания намеревалась выпустить AirPower в июне, однако столкнулась с непредвиденными инженерными и производственными трудностями. О поступлении зарядного «коврика» в продажу, вероятно, Apple объявит в следующем месяце.
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