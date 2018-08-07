Первый беспроводной зарядник Logitech порадует только владельцев iPhone

Производитель компьютерной периферии Logitech выходит на рынок беспроводных зарядных устройств. Свою первую зарядную станцию — Powered Wireless Charging Stand — компания начнет продавать позднее в этом месяце. Попросят за новинку $70.

Как говорят в Logitech, устройство было спроектировано при участии инженеров Apple . Результатом стал продукт, который должен был выйти вместе с iPhone X в прошлом году. Как отмечает Каим Гартенберг из The Verge, станция выполнена из прочного, высококачественного пластика, плотно удерживающего «айфон» даже когда он вибрирует.

Наклонена станция под «идеальным углом» для разблокировки и просмотра уведомлений на iPhone X с системой распознавания лиц Face ID. Разместить смартфон можно как вертикально, так и горизонтально, используя Powered Wireless Charging Stand в качестве подставки для просмотра фильмов.

Аксессуар способен заряжать не только «айфоны», но и любые другие Qi-совместимые устройства. Тем не менее, новинка Logitech вряд ли заинтересует обладателей Android: строгий, отточенный белый корпус станции гармонично смотрится только со смартфонами Apple, а её мощности в 7,5 Вт может оказаться недостаточно для зарядки других устройств. Кроме того, Powered Wireless Charging Stand стоит дороже, чем не менее стильные беспроводные зарядники для Android.

∎У Apple не получится выпустить AirPower раньше сентября читайте также

Напомним, что свою собственную зарядку Apple показала еще 12 сентября, но в продажу она до сих пор не поступила. Как сообщали СМИ, компания намеревалась выпустить AirPower в июне, однако столкнулась с непредвиденными инженерными и производственными трудностями. О поступлении зарядного «коврика» в продажу, вероятно, Apple объявит в следующем месяце.