Palm возвращается. Ждите новый смартфон скоро

Palm возвращается. Ждите новый смартфон скороЛет 10-15 назад само по себе понятие «смартфон» было довольно чуждым. Рынок насыщали КПК и коммуникаторы. И именно тогда «айфоном своего времени» можно было смело назвать гаджеты от американской компании Palm. Именно этот бренд можно отнести к родоначальнику смартфонов.

За плечами Palm немало хороших устройств, вроде palmONE Treo 650 и уникального КПК со встроенным жестким диском palmOne LifeDrive.

Но время все изменило. Выбор в качестве основной операционной системы для своих продуктов webOS в 2009 году был роковой ошибкой для бренда. Через год Palm войдет в состав Hewlett-Packard, а в 2014 компанию перекупит китайский производитель электроники TCL Corporation.

И вот последние четыре года TCL Corporation кормит обещаниям возродить легендарный бренд Palm.

За четыре года TCL Corporation разработала смартфон с кодовым именем Palm PVG100. Судя по слухам, девайс получится весьма нишевым. Работать будет на Android 8.1 и получит аппаратную клавиатуру. Приблизительная цена на девайс — до $300.

Неясно лишь одно: зачем TCL, которой принадлежит бренд Alcatel и BlackBerry, выпускать еще один мертворожденный смартфон? Желание сыграть на ностальгии, как это сделала Nokia со спорной моделью вроде Palm PVG100 вряд ли экономически будет оправдано.

Смартфон от Palm планируют показать во второй половине 2018 года. Ждать осталось недолго, было бы только что ждать.