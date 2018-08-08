Новый смартфон Palm прошел сертификацию FCC

Устройства — КПК и смартфоны — компании Palm пользовались большой популярностью в конце 1990-х — начале 2000-х гг. Спустя время, однако, когда появились iPhone и Android-смартфоны, устройства Palm стали продаваться хуже. В 2010 году компанию приобрела HP, а в 2011 году — из-за слабых продаж — новый владелец остановил производство новых смартфонов под знаменитым брендом. Позже китайская корпорация TLC выкупила бренд Palm, а в сентябре 2017 года сообщила, что в 2018-м появятся новые устройства под данной маркой.

Пока TLC не анонсировала каких-либо конкретных устройств Palm, однако, как заметил портал Android Police, некий смартфон Palm — под модельным названием PVG100 — прошел сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC) и Wi-Fi Alliance. Основная часть информации и фотографии устройства недоступны — по просьбе производителя. Впрочем, в документе Wi-Fi Alliance указано, что PVG100 работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo; кроме того, судя по информации в документе, модуль Wi-Fi, используемый в PVG100, работает только в диапазоне частот 2,4 ГГц (отсутствие поддержки диапазона 5 ГГц указывает на то, что смартфон вряд ли будет позиционироваться в качестве топового).

Судя по тому, что новый смартфон Palm уже прошел сертификацию FCC и Wi-Fi Alliance, его появление — уже не за горами. Пока, как уже отмечалось, дата анонса неизвестна, однако возможно, что он состоится в скором времени.