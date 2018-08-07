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Слух: Fortnite на Android будет временным эксклюзивом смартфонов Samsung
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Слух: Fortnite на Android будет временным эксклюзивом смартфонов Samsung 

Игромания.ру 8 часов назад
Фото: Игромания.ру
Если верить распространившимся слухам, Fortnite на Android будет временным эксклюзивом Samsung. Обладатели совместимых устройств других производителей смогут официально поиграть без всяких проблем спустя три-четыре месяца после релиза.
Epic Games подтвердила, что с первого дня и в течение месяца Fortnite будет доступна только на Galaxy Note 9. По слухам, планшет Galaxy Tab S4 тоже получит игру в один день с Note 9. Однако спустя месяц должен начаться новый период эксклюзивности, который продлится два-три месяца. В течение этого времени игра будет доступна на избранных устройства Samsung Galaxy, и только потом появится на других совместимых смартфонах и планшетах на Android.
Galaxy Note 9 представят 9 августа. Согласно утечкам, Samsung не упустит возможности прорекламировать свои сервисы при помощи Fortnite, и предоставит некоторые эксклюзивные косметические бонусы в рамках соглашения с Epic Games.
XDA Developers утверждает, что Fortnite появится на Galaxy Note 9 уже 23 августа.
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