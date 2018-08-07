Слух: Fortnite на Android будет временным эксклюзивом смартфонов Samsung 

Если верить распространившимся слухам, Fortnite на Android будет временным эксклюзивом Samsung. Обладатели совместимых устройств других производителей смогут официально поиграть без всяких проблем спустя три-четыре месяца после релиза.
Epic Games подтвердила, что с первого дня и в течение месяца Fortnite будет доступна только на Galaxy Note 9. По слухам, планшет Galaxy Tab S4 тоже получит игру в один день с Note 9. Однако спустя месяц должен начаться новый период эксклюзивности, который продлится два-три месяца. В течение этого времени игра будет доступна на избранных устройства Samsung Galaxy, и только потом появится на других совместимых смартфонах и планшетах на Android.
Galaxy Note 9 представят 9 августа. Согласно утечкам, Samsung не упустит возможности прорекламировать свои сервисы при помощи Fortnite, и предоставит некоторые эксклюзивные косметические бонусы в рамках соглашения с Epic Games.
XDA Developers утверждает, что Fortnite появится на Galaxy Note 9 уже 23 августа.