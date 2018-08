Meizu презентовала новые флагманские смартфоны

Оба смартфона получили топовый чипсет Snapdragon 845, 6 или 8 гигабайтов оперативной памяти, двойную основную камеру с модулями 12 и 20 Мп, а также 20-мегапиксельную фронтальную камеру и 3,5-миллиметровый разъем для наушников, передает Android Authority. Устройства лишены физической клавиши «Домой», однако все равно поддерживают навигацию жестами mBack (как она работает, приблизительно показано на гифке ниже). Смартфоны, как сообщается, получили сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей (эффективная площадь последнего, по словам Meizu, составляет 91,18%, рамки по краям минимальны).

У Meizu 16 и 16 Plus, впрочем, есть и различия. Так, 16 Plus идет в версиях со 128 или 256 ГБ флеш-памяти, оснащен аккумулятором емкостью 3 640 мАч и 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED (с разрешением 2 160 на 1 080 пикселей). Стандартная же модель идет в версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти, оборудована аккумулятором емкостью 3 010 мАч и 6-дюймовым экраном Super AMOLED (с таким же, как у модели 16 Plus, разрешением).