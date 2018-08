Meizu представила смартфоны со сканером отпечатков пальцев прямо в экране

Как и ожидалось, на день раньше анонса флагманского Samsung Galaxy Note 9, компания Meizu представила серию Meizu 16th. В неё вошли модели Meizu 16 и 16 Plus, они приходят на смену Meizu 15 и 15 Plus, дебютировавшим в апреле.

В отличие от Meizu 15 и 15 Plus, новинки получили безрамочный дизайн и соотношение сторон 18:9, а соотношение площади экрана к площади передней панели достигает 91,18%. Более того, оба смартфона получили сканер отпечатков пальцев интегрированный прямо в дисплей.

Meizu 16 Plus оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 12+20 Мп с 3-кратным зумом, а также фронтальной камерой на 20 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3640 мАч. Работа производится под Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS. Размеры составляют 160,4 х 78,2 х 7,3 мм, а вес — 182 грамма.

Meizu 16 получил экран меньшей диагонали, более скромные опции памяти и аккумулятор меньшей ёмкости — 6-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и 3010 мАч. Процессор, камеры и экранный сканер в нём будут такие же, как и в Meizu 16 Plus. Размеры составляют 150,5 х 73,2 х 7,3 мм, а вес — 152 грамма.

Meizu 16 и 16 Plus доступны для предварительного заказа в Китае с сегодняшнего дня, продажи стартуют с 16 августа в следующих вариантах:

Meizu 16 6+64 ГБ — 395 долларов США Meizu 16 6+128 ГБ — 439 долларов США Meizu 16 8+128 ГБ — 483 долларов США Meizu 16 Plus 6+128 ГБ — 468 долларов США Meizu 16 Plus 8+128 ГБ — 512 долларов США Meizu 16 Plus 8+256 ГБ — 585 долларов США